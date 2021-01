Virus, vertice tra Conte e i capidelegazione: nuovo Dpcm in vista, chiudono bar e ristoranti a pranzo in tutta Italia? Nuove misure restrittive al centro del vertice in corso oggi: si studia una ulteriore stretta contro il virus, bar e ristoranti potrebbero restare chiusi anche a pranzo sino a febbraio con spostamenti limitati tra Regioni e comuni nei giorni a rischio. Questa l’ipotesi più insistente che circola, riportata anche dal Corriere della Sera, da confermare in serata quando finirà l’incontro tra Conte e la maggioranza. “Sembra scontato il varo di regole che anche nelle regioni gialle faranno scattare i divieti delle aree arancioni o rosse”, scrive infatti il Corsera.

Preoccupano i nuovi dati dei virus, dunque le zone a colori avranno misure rafforzate di contenimento in un’Italia sfibrata dal punto di vista economico e col governo in bilico per la minaccia di Renzi di ritirare le ministre. Dall’8 gennaio potrebbe scattare direttamente un nuovo Dpcm. E la Sardegna che tornerebbe quasi certamente zona gialla, dovrebbe comunque seguire le misure nazionali. Nessuna svolta dietro l’angolo neppure per palestre e piscine, incognite da svelare entro oggi sulla riapertura delle scuole superiori annunciata per il 7 gennaio. Si ipotizza una zona gialla rafforzata, con spostamenti limitati tra regioni, e weekend rossi in tutt’Italia