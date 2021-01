Virus, Marracini attacca il governo: “Chiudono tutto anche in Sardegna? Ci si contagia in famiglia, qual è la strategia?”. Durissimo affondo del direttore sanitario cagliaritano al governo Conte sulle nuove misure rigidissime in vista: “Il governo starebbe prevedendo una chiusura totale, nei week end, in tutta Italia senza distinzione di colore della regione.

Visto che ormai è verificato in tutto il mondo che ci si sta contagiando in famiglia, in ambienti confinati non arieggiati, stiamo tutti all’aperto con la mascherina, se ci si trova in prossimità di altre persone, manteniamo le distanze e diamo un messaggio chiaro ed educativo ai ragazzi, che sono i portatori principali del virus in casa”