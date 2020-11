Virus, l’infettivologo del Ss. Trinità: “Nessun miglioramento a novembre in Sardegna”

“Non vedo grandissimi miglioramenti”. E’ il commento di Goffredo Angioni, direttore del reparto Malattie Infettive del Santissima Trinità ed esperto del pool di medici arruolato dall’Ats per «monitorare e valutare i percorsi diagnostici per i pazienti Covid». “Questo è il grafico relativo alla percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati in Sardegna nel mese di novembre”, ha scritto Angioni nel proprio profilo Facebook, “abbiamo iniziato il mese con 399 positivi su 2959 tamponi (13.5%), lo chiudiamo con 329 positivi su 2530 tamponi (14%). Io non vedo grandissimi miglioramenti”.