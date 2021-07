Virus in Sardegna, la variante Delta fa aumentare contagi e ricoveri: 52 positivi su pochi tamponi, 31 nel Cagliaritano

Virus in Sardegna, la variante Delta fa aumentare contagi e ricoveri: 52 contagi su pochi tamponi, 31 nel Cagliaritano. Per fortuna nessun decesso, due ricoveri in più in area medica: ma su appena 1775 tamponi i contagiati sono 52, sale di colpo il tasso di positività quasi al tre per cento in un’Isola che appena un anno fa senza i vaccini era quasi Covid free. Effetto della variante Delta, i nuovi positivi sono oltre sei volte i guariti nelle ultime 24 ore. Ma con la stagione turistica avviata e milioni di presenze in arrivo con pochi controlli, il rischio di una nuova ondata esiste tanto che il ministro Speranza ha convocato una nuova cabina di regia che si terrà nelle prossime ore, si parlerà anche del tema delle zone bianche in Italia. Il numero dei contagi in Sardegna resta comunque contenuto, nessun allarme ma è necessaria la massima prudenza.

Sono 57.529 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 52 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.414.001 tamponi, per un incremento complessivo di 1.775 test rispetto al dato precedente.

Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). I ricoveri ospedalieri: 38 pazienti in area medica (+2 rispetto al report precedente) e uno in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.403 le persone in isolamento domiciliare e 53.595 (+8) i guariti. Sul territorio, dei 57.529 casi positivi complessivamente accertati, 15.135 (+31) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.726 (+2) nel Sud Sardegna, 5.186 a Oristano, 10.967 a Nuoro, 17.501 (+19) a Sassari.