Virus in Italia, nuova super stretta di Conte: possibile coprifuoco alle 20 e tutte le Regioni arancioni. Chiusura di tutti i bar e ristoranti anche in Sardegna, si ripartirà già dall’8 gennaio anche nell’Isola e in tutta Italia con la zona arancione. Conte convoca d’urgenza anche il Cts, si valuta di anticipare persino il coprifuoco alle 20 e su questo ci si confronterà a breve con le Regioni: grande preoccupazione e misure rigidissime per evitare la terza ondata del virus, spostamenti limitati tra Comuni? La zona arancione in tutta Italia durerà almeno sino al 10 gennaio, poi tornerà in gioco l’indice Rt: a quel punto la Sardegna potrebbe tornare zona gialla, ma dipenderà dai parametri e dai contagi. Alle 19 si riunisce d’urgenza il Cts per le decisioni finali.