Virus, Conte riunisce d’urgenza la maggioranza: anche la Sardegna zona rossa nei weekend fino a febbraio? Da mezzogiorno è in corso una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza, per fare un punto sull’emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in campo per le festività. Alla riunione partecipano anche il ministro della Sanità Roberto Speranza e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, come riferisce il nostro giornale partner Quotidiano.net. “Le prime indiscrezioni parlano di una una zona gialla “rafforzata” a partire dal 7, con spostamenti limitati tra le regioni, oltre alla possibilità di istituire zone rosse nei weekend in tutta Italia, con negozi, centri commerciali, bar e ristoranti chiusi”. La Sardegna ripartirebbe in zona gialla, ma ovviamente se fosse confermata questa ipotesi in tutti i weekend sarebbero chiusi per tutto gennaio bar, ristoranti e negozi, sia il sabato che la domenica. Più tardi gli aggiornamenti.