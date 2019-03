Virginia Saba racconta la sua “storia molto romantica con Luigi Di Maio”

“Luigi? Mi ha conquistato con il suo modo di parlare, con la sua conversazione. È da gennaio che ci frequentiamo, sono più di due mesi che giriamo per Roma e nessuno si era accorto di niente. Io lui lo trovo bellissimo: ha un sorriso bellissimo, occhi bellissimi…”. Un ritratto di lei a tutto tondo, ieri ex giocatrice di pallacanestro della Virtus Cagliari, in A 2, dove, racconta lei, giocava al fianco di Geppi Cucciari, e oggi assistente parlamentare della deputata Emanuela Corda. “Mi sveglio presto e pratico ogni giorno la meditazione per almeno venti minuti. Poi doccia e di corsa a lavoro”. Leggi di più sul sito dell’Agi.