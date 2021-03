Carbonia, un arresto per violenza sessuale.

E’ accaduto ieri in via Balilla. I carabinieri hanno arrestato un 48enne del posto, senza fissa dimora. L’uomo è stato sorpreso in flagranza nel reato di violenza sessuale in danno di una 18enne, sempre di Carbonia.

Per lui di sono aperte le porte del carcere di Uta.