Violenza in pieno centro a Cagliari, rissa tra stranieri in via Roma: due feriti

Tensione questa sera in via Roma. I carabinieri sono intervenuti nel centro di Cagliari per sedare una rissa esplosa tra un afghano e un pakistano. Entrambi hanno riportato delle contusioni e sono stati accompagnati all’ospedale dal personale del 118, uno al Bortzu e il rivale al Santissima Trinità. Paura tra chi stava passeggiando sotto i portici, qualche ristoratore che stava andando a iniziare la serata lavorativa nel proprio locale e chi stava rientrando a casa. I carabinieri, come da prassi, hanno preso le generalità dei due violenti. E non si tratta, purtroppo, di un episodio di violenza isolato. La settimana scorsa la zona tra Marina e Stampace basso è stata teatro di una serie di aggressioni, frutto di uno scontro tra gruppi di giovani tunisini e algerini: ben 4 gli accoltellamenti che si erano contati in appena due giorni tra via Napoli, via Sicilia, piazza Sant’Eulalia e la centralissima piazza Matteotti.

I cittadini erano scesi in piazza per chiedere, a gran voce, più sicurezza, insieme a qualche titolare di locali food ed esponenti della politica locale. Il sindaco Paolo Truzzu aveva annunciato l’arrivo di un presidio fisso delle forze dell’ordine nel cuore della Marina, in via Napoli.

Ha collaborato Paolo Rapeanu