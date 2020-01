Violento terremoto ai Caraibi tra Cuba e Giamaica, allerta tsunami in 6 nazioni

Paura nel mar dei Caraibi per un violentissimo terremoto di magnitudo 7.7. La scossa, almeno come epicentro, è avvenuta a circa dieci-dodici chilometri di profondità, tra la Giamaica e Cuba. Diramata un’allerta tsunami che riguarda 6 paesi: Cuba, Honduras, Messico, Belize, Isole Cayman e Giamaica. Lo riporta l’agenzia geologica statunitense Usgs. La scossa è avvenuta a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea (Giamaica). In Italia, al momento del sisma, erano da poco passate le venti.