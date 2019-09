Violenta una donna a Gonnesa nel 2015, marocchino 38enne condannato definitivamente dopo quattro anni

Un trentottenne marocchino, B.M., da tempo residente a Gonnesa, è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di una donna che, all’epoca dei fatti, nel 2015, aveva quarantasei anni. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Iglesias e portato nel carcere di Uta dopo la sentenza definitiva, arrivata ieri con il rigetto per inammissibilità da parte della Corte di Cassazione. Il fatto choc risale a giugno 2015: la donna si era presentata al pronto soccorso del Cto di Iglesias con, addosso, tutti i segni di una violenza sessuale. I medici avevano chiamato subito il 112 e, al termine degli accertamenti, la vittima aveva presentato una querela contro l’uomo, all’epoca 33enne. Poi, le indagini hanno permesso di appurare la verità: il marocchino è stato condannato sia in primo che in secondo grado, prima dell’ultima decisione-conferma della Cassazione. Avendo già scontato sette mesi, il 38enne dovrà restare in carcere per quattro anni e tre mesi.