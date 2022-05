Violazione della norme sulle sicurezza e lavoro nero, nei guai un imprenditore di Carloforte. Il 26 maggio, i Carabinieri della locale Stazione in collaborazione a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari e a Ispettori del lavoro di Cagliari, al termine di un mirato servizio finalizzato al contrasto del lavoro irregolare hanno proceduto alla sospensione dell’attività di un 76enne operante nel campo della cantieristica navale. All’esito del controllo, nel cantiere realizzato in quella località Spalmadureddu venivano accertate violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’impiego di 2 lavoratori in nero.

Il 76enne, oltre a vedersi sospesa l’attività imprenditoriale, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e all’Autorità amministrativa per impiego di lavoratori in nero, omesso invio di lavoratori a visita medica nelle scadenze previste, omessa trasmissione alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi del piano di sicurezza e coordinamento, impiego di scale non protette da parapetto. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di diecimila euro.