Vino e divertimento, in migliaia a Monserrato per il Palio della botte: è uno show (VIDEO)

Il vino, simbolo della tradizione monserratina, è ritornato protagonista per il venticinquesimo anno consecutivo grazie al palio della botte. Le squadre di Bosa, Sestu, Tortolì, Monti, Iglesias, Vallermosa, Usini – e ovviamente i padroni di casa, il team monserratino – si sono sfidati correndo per tutti e quattro i lati dei giardinetti di via del Redentore, cercando di non perdere mai il controllo della maxi botte in legno. Proprio i monserratini si sono aggiudicati il primo round contro i “rivali” di Bosa. Oltre mille le persone assiepate dietro la balle di fieno per assistere alle esibizioni, tutte “innaffiare” dal vino rosso offerto dagli organizzatori. Prima dalla gara c’è stato spazio per il folklore con le esibizioni delle Fruste del Campidano e degli sbandieratori dell’associazione Centro storico di Iglesias. Ieri, invece, è stato il turno del “mini palio” dei bambini. E, per l’edizione 2019, il palio della botte di Monserrato è riuscito a “incuriosire” anche i turisti: un gruppo di vacanzieri tedeschi e spagnoli hanno scattato molte foto ricordo con gli smartphone.

Prima del fischio di inizio, il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, ha rivolto un appello alla Regione: “Anche quest’anno siamo riusciti a garantire con pochi denari la copertura economica dell’evento. Se la Regione ci darà una mano riusciremo ad istituzionalizzare questo appuntamento, rendendolo uno degli eventi ‘classici’ per i cittadini di Monserrato”. Locci ha poi spiegato a Casteddu Online che “il Comune ha messo 2500 euro, la nostra richiesta alla Regione è di almeno diecimila euro”.