Vincenzo, bruciato ucciso e vivo: arrestati la moglie, l’amante e il figlio di lei. Svolta nel caso di Vincenzo Cordì, l’uomo trovato carbonizzato in auto a Roccella Jonica nel novembre scorso. Le indagini hanno virato in maniera netta sull’ipotesi di omicidio, per quello che si configura come uno dei delitti più drammatici degli ultimi tempi. I dettagli su Quotidiano.net: “Questa mattina sono stati arrestati a Locri Susanna Brescia, moglie della vittima, di 42 anni con precedenti, insieme all’amante Giuseppe Menniti, 41 anni e con precedenti di polizia, e al figlio del primo matrimonio della Brescia, Francesco Sfara, di 22 anni. Sono ritenuti responsabili in concorso dell’omicidio di Vincenzo Cordì. E le accuse nei loro confronti sono pesanti: nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019, l’auto della vittima sarebbe stata data alle fiamme mentre l’uomo era ancora vivo”, scrive il nostro giornale partner.