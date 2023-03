Villaspeciosa, screening cardiologico gratuito rivolto ai più giovani

Una iniziativa importante, soprattutto in questo periodo caratterizzato da una situazione sanitaria instabile che segnala, per effettuare esami o visite specialistiche, anche tempi biblici di attesa.

“Siamo contenti di comunicare che partiremo con una nuova tornata di screening. Questa volta ci rivolgeremo ai più giovani.

I primi che verranno coinvolti saranno i piccoli dai 5 ai 18 anni; verrà effettuato lo screening cardiologico”.

Lo screening verrà effettuato il 12 marzo, le prenotazioni dovranno essere effettuate il 2 marzo recandosi presso il comune di Villaspeciosa dalle ore 17 alle ore 19. Non solo:

“Sempre a marzo verranno effettuati gli screening posturali per i ragazzi dai 10 ai 14 anni, presto tutte le info.