Villaspeciosa, rinnovata la tradizione del raduno dei 50enni

Rinnovata la tradizione del raduno dei 50enni: la santa messa e poi tutti al ristorante per ricordare i tempi passati e scoprire come è cambiata in questa anni la loro vita. “È emozionante, consiglio vivamente questa esperienza a tutti” spiega Francesco Fenza. Tra i partecipanti anche don Pietro Mostallino, coetaneo e ora parroco a Serramanna. Un rito per il paese quello di festeggiare chi raggiunge il traguardo delle 50 candeline: ed e ecco cosi che la festa, organizzata da Manuela Marongiu, ha ottenuto il riscontro auspicato. “Alcuni del’73 non ci sono più, altri abitano all’estero” ma chi ha partecipato si è tuffato in un mondo di ricordi ed emozioni. Il viso cambiato dal tempo ma lo spirito, alla fine, è sempre lo stesso ed è stato bello ripercorre per i presenti gli anni della giovinezza trascorsi tra i banchi di scuola e la piazzetta. La messa è stata celebrata proprio da un coetaneo originario di Villaspeciosa, il don tanto amato nel paese del Medio Campidano, una guida spirituale che non ha esitato di benedire i suoi amici di infanzia. Dopo le foto di rito, il ritrovo si è spostato in ristorante per consumare il pasto tutti insieme.