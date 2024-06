Villaspeciosa, il nuovo asilo nido super moderno è realtà: “Ospiterà 30 bimbi, contiamo di aprirlo a settembre”

La nuova struttura, costata 900mila euro, consentirà ai genitori del paese di non doversi più sobbarcare tanti chilometri ogni giorno. Il sindaco Melis: “Presto completeremo anche la scuola dell’infanzia”

Fine dei lavori per il nuovo e super moderno asilo nido di Villaspeciosa. È costato 900mila euro di fondi regionali, a parte 150mila messi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Melis. È lui a pubblicare in anteprima assoluta le foto su Facebook: “Siamo praticamente pronti a metterla a disposizione dei nostri piccoli e piccole speciosesi. Contiamo che sia operativa già da settembre”, afferma: “Sarà affidata tra poco, stiamo predisponendo il bando per affidarla. Diventerà la nuova casa dei piccoli speciosesi”. Spazio per trenta bimbi, così suddivisi: otto lattanti e ventidue tra uno e tre anni.