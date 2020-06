Villaspeciosa è Covid Free, cittadino guarito dopo ben 86 giorni di malattia: “Incubo costellato da tanti tamponi”

Di



apertura1

Il sindaco di Villaspeciosa: “”Poco fa ho ricevuto la telefonata che ormai aspettavo da tempo, l’ultima persona positiva Covid a Villaspeciosa è stata dichiarata guarita. Un incubo durato 86 giorni, incubo per lui e per tutta la sua famiglia. Incubo costellato da non ricordo più quanti tamponi.

Bene, oggi la fatidica parolina, negativo”