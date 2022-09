Villaspeciosa dopo 20 anni avrà la prima casa per anziani: “Ventiquattro nonnini seguiti e aiutati da infermieri e Oss”

Ci sono voluti più di vent’anni e soldi, ben 735mila euro, da trovare. Villaspeciosa, adesso, avrà finalmente la sua prima casa per anziani. Il primo mattone è stato messo all’inizio del Duemila, tra pochi mesi gli operai completeranno tutto l’edificio. Il Comune dovrà appaltare i lavori entro l’anno. Una volta terminata, la casa potrà ospitare 24 nonnini, un numero destinato a salire quando sarà realizzato anche il secondo lotto dei lavori. Prima, però, bisogna eliminare un vincolo ed è un’operazione che potrà compiere solo la Regione. Felice il sindaco Gianluca Melis, che dà l’annuncio, condito da numeri e dati, a Casteddu Online: “La casa per anziani è in via Segni, vicino alla parrocchia e al parco di San Platano. Ci saranno undici, tra infermieri e Oss, che si prenderanno cura di loro. Entro il 2022 chiuderemo l’iter per l’assegnazione dei lavori”. Poi, bisognerà attendere solo qualche mese prima del taglio del nastro.

“Da amministratore dico che è un sogno che si avvera, con la consapevolezza che lo sforzo profuso in questi anni, per arrivare al finanziamento, è servito a fare ottenere alla mia comunità un grosso risultato. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e mettere in atto, ognuno per le proprie responsabilità, tutto ciò che sarà necessario per raggiungere l’obiettivo che ci ha chiesto la Regione e l’assessorato ai Lavori Pubblici. Ringrazio Christian Solinas e l’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Salaris per avere accolto e soddisfatto la nostra richiesta. Villaspeciosa è sempre al centro”.