Villasor, scontro tra un’auto e un furgone sulla Ss 196: ferite tre persone

Villasor, incidente stradale sulla statale 196.

La squadra “5A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta intorno alle 7:30 per un incidente stradale sulla strada statale 196 che collega Villasor a Villacidro.

Due autovetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate uscendo fuori strada: tre i feriti, tutti trasportati in ospedale, uno elitrasportato dall’elisoccorso inviato dal 118.

I Vigili del Fuoco stanno provvedendo alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto anche i carabinieri di Villasor per gli accertamenti e i rilievi di legge.