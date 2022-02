Villasor, pauroso schianto tra un’auto e una ruspa: due uomini in codice rosso

Pauroso schianto all’ingresso di Villasor, sulla Ss 196, tra un’automobile e una ruspa. I due mezzi, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati: i guidatori, due uomini, sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati, entrambi in codice rosso per dinamica, al Brotzu e al Policlinico, con varie fratture e ferite sul corpo. Sul posto anche i carabinieri, intervenuti per svolgere tutti i rilievi del caso.