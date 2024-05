Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villasor, minacciano un concittadino con una pistola: denunciati. Il 3 maggio a Villasor, i Carabinieri della locale Stazione con i colleghi di Samassi e Samatzai e con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Cagliari, durante un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per minacce aggravate, porto di oggetti atti ad offendere, alterazione di armi, in concorso fra loro un 40enne e un 45enne del luogo.

In particolare, all’esito di una perquisizione di un casolare di proprietà dei due denunciati, ubicato in quella località “Su Boscu”, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica a salve tipo “scacciacani” mod. 92, priva di tappo rosso e completa di serbatoio con all’interno nr. 6 cartucce a salve cal. 9 verosimilmente utilizzata nei giorni scorsi per minacciare un cittadino di Villasor.