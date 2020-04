Villasor: “Il Ponti Nou in pessime condizioni, occorrono verifiche e un intervento immediato”

In seguito alle segnalazione da parte dei cittadini, il consigliere Carlo Pahler ha comunicato all’Ufficio Tecnico, al Comando di Polizia Municipale del Comune di Serramanna, alla Direzione Regionale VV.F. Sardegna, al Comando VV.F. di Cagliari e al Prefetto di Cagliari lo stato in cui versa il ponte denominato “Ponti Nou” situato a Serramanna.

Le immagini della struttura non sembrerebbero molto rassicuranti; quasi del tutto assente il copriferro sia nelle travi che nei piloni e il ferro, senza protezione ed esposto agli agenti atmosferici, risulterebbe abbastanza ossidato. Inoltre il guardrail in alcuni tratti è completamente assente. La strada è molto trafficata poiché collega il centro abitato del paese (da via San Leonardo verso la SS196) con le proprietà