Villasor, c’è un quarto cittadino contagiato dal virus: “La persona è in isolamento”

L’ATS Sardegna ha appena comunicato la presenza di un altro caso positivo a Villasor, il quarto. La persona sta bene e rimarrà in isolamento obbligatorio nel proprio domicilio, il caso è riconducibile all’ultimo segnalato, quindi circoscritto.

L ‘Azienda Sanitaria Regionale, sta continuando l’azione di monitoraggio e di ricostruzione dei contatti. “In questi giorni – spiega il sindaco Massimo Pinna – si parla tanto di Fase 2, ma è soprattutto per la ripresa del comparto economico-produttivo, quindi chiediamo in maniera responsabile, di continuare a rispettare le norme di restrizione, e di uscire esclusivamente per lo stretto necessario. Auguriamo alle persone colpite da questo virus – aggiunge Pinna – una pronta guarigione”.