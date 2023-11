Villasor, allarme per un 32enne scomparso nel nulla: “Aiutateci a ritrovare Nicola Aiello”

Allarme a Villasor per un giovane di trentadue anni, Nicola Aiello, sparito nel nulla dalla sera di sabato 25 novembre. Il giovane, stando a quanto raccontano i parenti, vive da solo e si è allontanato a piedi. “Da allora non abbiamo più sue notizie, il telefono risulta inesistente. È alto circa 1.85, spalle larghe, capelli lunghi oltre le spalle di color castano/brizzolati, occhiali da vista, occhi castani, barba con pizzetto. Non sappiamo come possa essere vestito”, spiega la sorella Silvia, che ha anche diramato un post su Facebook con due foto del fratello. In una ha gli occhiali, nell’altra no: entrambe sono immagini abbastanza recenti. La speranza dei parenti è che possa essere ritrovato quanto prima: “Chiunque abbia visto qualcosa mi contatti immediatamente su Facebook “.