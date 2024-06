Villasor, agricoltori eroi tra le fiamme: incendi spenti con trattori e camion

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villasor – Agricoltori in campo per spegnere le fiamme: con mezzi e trattori vicino al fuoco per aiutare volontari e una squadra della forestale nelle operazioni di spegnimento del rogo. Una battaglia che si preannuncia intensa e difficile quella contro gli incendi che, da diverse settimane, è già iniziata. Numerosi roghi sono stati registrati in vari punti del territorio, da Selargius a Elmas, da Sarroch a Capoterra, sono solo pochi esempi, e, ieri, anche a Villasor. Come raccontano le suggestive immagini scattate da Mauro Porceddu, le fiamme alte hanno avvolto in pochi minuti alcuni campi di grano adiacenti alla Provinciale 4 che collega il paese e Monastir.

“Sul posto sono intervenuti volontari, una squadra della forestale e alcuni agricoltori”, ha spiegato Porceddu, che con mezzi anche di fortuna hanno cercato di domare le fiamme alimentate da un forte vento che le ha spinte verso l’arteria principale, riducendo, così, la visibilità agli automobilisti di passaggio.