Villasimius sconvolta dalla tragedia di Edoardo: “Nessuno è colpevole, leoni da tastiera inaccettabili”

Villasimius è un paese sconvolto dalla tragedia che questa notte è costata la vita a Edoardo Visconti, 21 anni di Cagliari, investito mentre tornava a piedi dalla discoteca, alle 5 del mattino. Dolore, rabbia e amarezza per il primo cittadino Gianluca Dessì: ” Oggi è stata una giornata veramente drammatica”, scuote la testa il primo cittadino.

I commenti dei leoni da tastiera sui social dopo l’incidente fanno infuriare il sindaco di Villasimius: “Vi sono gli estremi per inoltrare le querele”. Il tragico incidente avvenuto alle prime luci dell’alba ha scosso tutta la comunità.” Sono molto dispiaciuto per la famiglia del ragazzo, per l’immenso dolore che sta patendo e per quelle degli altri ragazzi coinvolti. Nessuno è responsabile per quanto accaduto. L’anno scorso, sebbene sia una strada provinciale, l’amministrazione comunale almeno nel primo tratto di quella strada ha provveduto a installare l’illuminazione. Non sono accettabili certi commenti da parte dei leoni da tastiera, soprattutto in queste occasioni”.

Sui social sono state espresse accuse di tale gravità da superare ogni limite e confine, compreso quello della legalità. Impossibile rimanere impassibili innanzi alla tragica morte di un giovane ragazzo. Edoardo Visconti, 21 anni di Cagliari, stava rientrando a piedi dopo una serata con amici in un locale della zona, quando è stato travolto da un’auto sulla provinciale 17, all’ingresso del paese. A nulla sono valsi gli immediati soccorsi dell’equipe del 118 giunta sul posto. Troppo forte l’impatto, il giovane è stato sbalzato di alcuni metri. L’auto è uscita poi fuori strada finendo in cunetta. “In questi casi sarebbe opportuno il silenzio anziché cercare per forza un responsabile e invece nemmeno innanzi a una tragedia simile si ha rispetto”, conclude il sindaco di Villasimius.