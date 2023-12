Villasimius: nei guai per aver imbrattato i muri di una chiesa, ora scatta anche la denuncia per furto

Era appena stato denunciato per le scritte offensive vergate a mano con bomboletta spray sul muro di una chiesa di Villasimius, ed è stato nuovamente denunciato in quanto ritenuto responsabile del furto di un monopattino elettrico perpetrato il 6 agosto scorso nel medesimo centro abitato. Si tratta di un trentaduenne, molto noto alle forze dell’ordine, attualmente domiciliato presso una comunità terapeutica. A seguito di una sistematica acquisizione, elaborazione e analisi dei numerosi filmati del sistema di videosorveglianza cittadino, svolta con la proficua collaborazione della polizia locale, l’uomo è stato identificato quale responsabile del furto in questione, compiuto ai danni di un ventinovese milanese che in quel periodo si trovava in vacanza in Sardegna.