Villasimius, la guardia medica turistica a singhiozzo: aperta solo mercoledì e venerdì

Due giorni, il mercoledì e il venerdì dalle otto alle venti, nei locali storici di via Regina Elena 10 a Villasimius. Sono le disponibilità attuali della guardia medica turistica a Villasimius per l’estate 2023, almeno sino a quando qualche altro medico non darà la propria disponibilità all’Ats. È la stessa azienda per la tutela della salute ad avere spedito la comunicazione ufficiale al sindaco Gianluca Dessì, che non ha potuto fare altro che diramare il comunicato, su Facebook. C’è un numero di cellulare (+393398753656) da poter contattare per fissare un appuntamento, con il servizio che è a pagamento e gratuito per alcune categorie di residenti in Sardegna. La speranza dello stesso Massimo Carboni, direttore del distretto Ats, è che “il servizio, stante la disponibilità di sanitari, sarà oggetto di ampliamento del numero di giornate”.

Da quando, ovviamente, non si sa. Attualmente, le disponibilità sono davvero al lumicino, o quasi.