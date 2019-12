Il regalo di Natale per una famiglia di Villasimius è ritrovare il loro furgone, un Iveco daily 35 c 15, rubato domenica pomeriggio da via Pascoli, a Villasimius. L’appello di Pamela S. “Ce ne siamo accorti attorno alle 17, mio marito ha un un impresa edile e lo usa per lavoro. Per favore chi lo ha preso si metta una mano sulla coscienza e ce lo faccia riavere.” Il furto è stato regolarmente denunciato. Chi avesse notizia può contattare il numero 3495461463.