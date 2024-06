Villasimius, Giorgia Frau si aggiudica il Premio America Giovani per il Talento Universitario

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Dedico questo riconoscimento a tutti i giovani che lottano per realizzare i propri sogni: continuate a credere in voi stessi e a perseguire i vostri obiettivi con forza e dedizione” esprime Giorgia pubblicamente mentre tiene in mano la pergamena. Dottoressa in Scienze delle pubbliche amministrazioni, sorride orgogliosa: “Ricevere il Premio America Giovani per il Talento Universitario dalla Fondazione Italia USA è un grande onore. Questo riconoscimento rappresenta per me non solo un traguardo personale ma anche un incentivo a continuare a perseguire i miei obiettivi con impegno e dedizione”.

Obiettivi ben chiari e definiti quelli della giovane che, con determinazione e responsabilità, ha coltivato e per i quali si è applicata senza, di certo, non arrendersi. Anzi: tra i ringraziamenti rivolti alla Fondazione Italia Usa, alla famiglia, agli insegnanti e mentori “che hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuto lungo il percorso”, una dedica speciale è rivolta a “una maestra e un professore del liceo che mi hanno detto che probabilmente non mi sarei laureata perché le loro parole hanno creato in me una sfida personale che mi ha spinto a lavorare ancora più duramente e a superare ogni ostacolo con determinazione”. Non solo la giovane di 25 anni si è laureata, bensì ha ricevuto il premio che promuove l’eccellenza e sostiene i giovani talenti: una “fonte di grande ispirazione” e un sincero messaggio viene lanciato dalla ragazza a tutti coloro che, soprattutto giovani, per un motivo o per un altro, intraprendono una strada che, apparentemente si presenta piene di buche e insidie. “Mai arrendersi”, insomma, anzi: ogni obiettivo prefissato, anche se difficile da raggiungere, deve essere inseguito. Credere in se stessi, nelle potenzialità anche meno sfruttate al fine di scavalcare gli ostacoli lungo il percorso, anche quelli più difficili poiché è solo così che si va avanti e si ottiene la soddisfazione di arrivare al traguardo, quello che permetterà di realizzarsi e di sentirsi colmi di emozione, di quella sensazione di benessere che permette di congratularsi con se stessi e dire “ce l’ho fatta”.