Villasimius, giallo sulla morte della turista 54enne: disposta l’autopsia

Sarà necessaria l’autopsia per stabilire con esattezza le cause del decesso di Irene B., nata a Desio il due giugno 1968 ma residente a Milano. La donna, in vacanza in Sardegna con il marito in un villaggio di Costa Rei, è morta subito dopo aver fatto un’immersione guidata, con tanto di diving autorizzato, nelle acque di Villasimius nella zona dell’isola dei Cavoli, non distante dall’area marina protetta. I soccorsi sono stati inutili, il cuore della 54enne non ha più ripreso a battere e il medico legale Roberto Demontis, intervenuto sul posto, non è riuscito a stabilire con esattezza le cause del decesso. Ecco perchè, dopodomani, effettuerà l’autopsia al Policlinico di Monserrato. Stando a quanto si apprende dalla stessa Guardia Costiera, infatti, è emerso che la vittima non avesse nessuna patologia che può far spiegare una morte in mare.

È stato il magistrato di turno a disporre tutti gli accertamenti del caso, e la capitaneria ha avviato le indagini, sequestrando le bombole e il computer di immersione.