Villasimius, fine delle speranze: ritrovati i corpi dei due sub dispersi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fine delle speranze, dopo tre giorni di ricerche sono stati ritrovati i corpi dei due sub dispersi nel largo del mare di Villasimius. Stefano Bianchelli e Mario Perniciano si erano immersi domenica mattina per un’operazione di routine da effettuare attorno al relitto della San Marco. Entrambi sub esperti, il fatto che non fossero risaliti in superficie nei tempi previsti ha portato chi era a bordo dell’imbarcazione a dare l’allarme. A trovare i corpi, in profondità, un robot speciale in dotazione ai vigili del fuoco. Nessun dubbio: quelli avvistati a poche decine di metri dalla San Marco sono, purtroppo, Stefano e Mario.

Comprensibile lo strazio di parenti e amici: tutti, confidando sulla lunghissima esperienza da sub di entrambi, hanno sperato sino all’ultimo che avessero trovato riparo in qualche caletta o spiaggetta.