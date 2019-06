“Villasimius-Cagliari, due ore per tornare a casa”: arriva il caldo e torna l’emergenza traffico. Guardate la foto appena spedita dai nostri lettori: una coda interminabile di auto sulla nuova 554, all’altezza dello svincolo per Burcei, il ritorno sotto il sole dopo la prima vera domenica di mare. A testimonianza di come sarà un’estate calda su questo fronte, anche per la chiusura del viale Colombo a Quartu. Effetto bottiglia: tutti in coda per tornare a casa, e non va molto meglio sulla Sulcitana dove n ei giorni scorsi si è registrato l’ennesimo grave incidente. “Traffico per il rientro da Villasimius- raccontano i viaggiatori- quand’è che i nostri amministratori si metteranno al lavoro per completare le opere che consentono di ridurre il volume del traffico, soprattutto in vista della stagione turistica che sta appena iniziando?”