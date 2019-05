Villasimius, a volte ritornano: Tore Sanna di nuovo in campo sfida il sindaco Gianluca Dessì, ecco tutti i candidati

Villasimius, a volte ritornano: Tore Sanna di nuovo in campo sfida il sindaco Gianluca Dessì. Partita rovente per le comunali del 16 giugno nella perla turistica: Tore Sanna, storico sindaco del paese, ritorna in campo col centrosinistra e sfida apertamente Gianluca Dessì dopo anni di veleni. Una sfida che si annuncia delicatissima e all’ultimo voto. La lista di Gianluca Dessì si chiama Villasimius Unita, questi i nomi dei candidati:

“Con orgoglio ed estrema gratitudine- spiega il sindaco Dessì- verso tutte le persone che in questi mesi ci hanno dato una mano per la costruzione del programma elettorale e per la composizione della lista che oggi abbiamo presentato, vi propongo in anteprima i candidati della lista che mi onoro di rappresentare con piacere.

Cardia Marco,

Cireddu Michele,

Fadda Carlo,

Floris Enrica,

Floris Giuseppe,

Lallai Raffaele,

Marci Luciano,

Marci Maurizio,

Lobina Gianluigi,

Ghiani Sergio,

Frau Angelo,

Vargiolu Paola.

La lista che candida a sindaco Tore Sanna si chiama invece Villasimius Bene Comune, ecco tutti i candidati:

Consiglieri

Cadoni Luisella nota Luisa

Chirico Carmine

Cogoni Enrico

Floris Daniele

Frau Lucia

Frau Silvana

Gagliardo Giuseppe noto Pino

Marini Virgilio

Pisano Sauro

Portas Giorgio

Serra Massimo

Utzeri Roberto