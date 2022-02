Villaputzu, una denuncia per ricettazione.

Ieri a Villaputzu, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia per il furto di una rete in metallo per la recinzione di terreni e di un numero non meglio precisato di paletti in acciaio, formalizzata da un 42enne imprenditore edile del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per ricettazione un sessantanovenne disoccupato. A seguito di una mirata perquisizione domiciliare e locale effettuata nel pomeriggio di ieri presso la sua abitazione e le relative pertinenze, è stata rinvenuta una parte della refurtiva che, previo riconoscimento da parte della vittima, gli è stata riconsegnata. I carabinieri hanno ragionato sul potenziale autore del reato e raccolto qualche elemento utile.