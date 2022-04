Villaputzu, ubriaco al volante causa un incidente stradale con feriti: denunciato.

Ieri a Villaputzu i carabinieri della locale Stazione, avendo ricevuto gli esiti delle analisi tossicologiche compiute dal laboratorio ATS dell’Asl di Cagliari richiesti a seguito di un intervento per sinistro stradale con feriti occorso il 16 gennaio scors, lungo la via Nazionale, hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool un ventottenne del luogo, disoccupato. Il giovane è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,66 grammi per litro. Gli è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente con decurtazione di 10 punti, mentre il mezzo condotto non è stato sottoposto a sequestro amministrativo in quanto di proprietà di persona estranea ai fatti. Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.