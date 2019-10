Villaputzu, scomparsa una ragazza di 23 anni: tam tam nel Sarrabus per ritrovare Kenya

Villaputzu, scomparsa una ragazza di 23 anni: tam tam nel Sarrabus per ritrovarla. L’appello lanciato poco fa dall’ottima redazione di Il Sarrabus News: “La ragazza ha fatto perdere le proprie tracce a Roma ed è stata avvistata per l’ultima volta a Firenze”. La giovane si chiama Kenya Seccy. Cresce l’angoscia dei familiari che “pregano chiunque avesse informazioni utili di contattare i seguenti numeri: 3279145657 – 3484908065”, questo l’appello che si sta diffondendo in tutti i social network, raccolto anche da Casteddu Online.