Villaputzu: musica, balli e coriandoli oggi in piazza per il “CarnevAle Sarrabese”

“In onore del nostro compianto concittadino torna uno degli eventi più belli e partecipati del nostro territorio, che proprio grazie anche alla tenacia, alle competenze e alla passione di Alessio è diventato uno degli eventi più importanti del Sarrabus” ha espresso il sindaco Sandro Porcu.

Era l’anima della festa, la sua vitalità contagiava tutti: un’assenza solo fisica sarà quella di oggi poiché tutta la manifestazione sarà incentrata sul ricordo del giovane.

Domenica 3 Marzo a Villaputzu.

Alle ore 15, il ritrovo dei carri presso il campo sportivo e dei gruppi a piedi presso Piazza Is Tallaias. Alle 16, la partenza della sfilata che sarà presentata da Gianni Angei, storico dj di San Gavino Monreale. Al termine, ritrovo in piazza Leonardo da Vinci per proseguire la serata in musica con Dj Set & Evento Disco.