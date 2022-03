Villaputzu, carambola choc in galleria: scontro frontale, un 40enne gravissimo al Brotzu

Incidente stradale in galleria sulla Statale 125 Var a Villaputzu, i Vigili del Fuoco estraggono una persona dal veicolo. Intervento della squadra “8A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito nella tarda mattinata di oggi, per un incidente stradale sulla Strada Statale 125 Var all’altezza del km 53 all’interno della galleria, dove per cause ancora da accertare due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Gli operatori della squadra di pronto intervento, inviata dalla Sala operativa 115, all’arrivo sul posto hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato all’interno di una delle autovetture coinvolte nello scontro, affidato al personale sanitario inviato dal 118 entrambe i conducenti sono rimasti feriti trasportati in ospedale.

Un uomo di anni 40 in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, l’altro conducente all’ospedale Policlinico di Monserrato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi e l’Anas per il ripristino della sede stradale.