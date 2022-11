Villaputzu, crolla il soffitto del salone di una coppia di parrucchieri: “Vivi per miracolo”

Un rumore sospetto e la prontezza di riflessi di raggiungere rapidamente l’ingresso del locale. Solo grazie a una decisione maturata in una frazione di secondo si sono salvati Valentina Maltagliati, 39 anni, e il compagno Alessio Pes, di quarantadue, alla guida da sette anni del salone di parrucchiere Glamour in via Nazionale 108 a Villaputzu. La coppia, verso le 8:45, con l’attività già aperta, stava attendendo i primissimi clienti: “Abbiamo sentito uno scricchiolio e non ci abbiamo pensato due volte, siamo subito andati verso l’ingresso, uscendo dal locale. Dopo pochi secondi è crollato il soffitto, abbattendo il controsoffitto e devastando il salone. Siamo vivi per miracolo, se fossimo rimasti dentro forse ora non avrei nemmeno la possibilità di parlare”, racconta, ancora molto scosso, Alessio. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco, presto stileranno una relazione dettagliata sull’accaduto e ne consegneranno una copia alla coppia. Il loro salone si trova al piano terra di una palazzina a un piano.

“I calcinacci sono ovunque, abbiamo cercato di salvare il salvabile. Ci rialzeremo, cercheremo un nuovo posto dove poter riprendere in tempi rapidi a lavorare”, prosegue, orgogliosamente, Alessio. La coppia di lavoratori ha ricevuto anche la solidarietà pubblica del sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu: “Un messaggio di vicinanza e di solidarietà da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale ai nostri concittadini Alessio e Valentina che oggi hanno subito un grave danno accidentale alla loro attività. Per fortuna non è successo nulla a loro e al personale che ci lavora perché sono usciti incolumi dal loro negozio e questa è la cosa più importante. Sono convinto che vi rialzerete, avete una grande forza di volontà e questo vi permetterà di ripartire. Come comunità stiamogli vicino, facciamogli sentire il nostro affetto. Vi abbraccio forte”.