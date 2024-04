Villaputzu, abitazione devastata da un incendio in pieno centro: danni ingenti e proprietario in salvo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, intorno alle ore 11:30 del 9 aprile 2024, per un incendio che ha interessato una abitazione sita in via Garibaldi 19 a Villaputzu. L’incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha coinvolto l’intera abitazione di due piani causando anche il crollo di alcuni solai lignei. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta dal distaccamento di San Vito, ha provveduto al soccorso del proprietario dell’abitazione, all’estinzione delle fiamme, evitando la propagazione alle strutture limitrofe ed alla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni si sono protratte sino alle ore 14:15 circa.

Per il proprietario, preso in cura dal personale sanitario del 118, non è stato disposto il ricovero in ospedale.

Sul posto, oltre al personale VF ed a quello sanitario, anche i Carabinieri della stazione di Muravera per gli accertamenti e i rilievi di legge.