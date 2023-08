Villanovaforru, pala eolica a 750 metri di distanza dal nuraghe candidato all’Unesco

Villanovaforru – Una pala eolica a 750 metri di distanza dal nuraghe Genna Maria, candidato a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il sindaco Maurizio Onnis: “Moratoria subito. Non c’è altra strada”. Trenta giorni di tempo affinché il territorio si opponga al progetto di Sorgenia che prevede l’installazione di 8 mega torri nel territorio di Collinas, una delle quali ricadrebbe a poca distanza da quelle nuragiche, costruite in pietra, identità della storia e della cultura sarda. A darne notizia è il primo cittadino Onnis, in prima fila per la lotta contro l’assalto del territorio da parte delle multinazionali del vento. “Arriva all’ora di pranzo dal ministero dell’ambiente l’avviso: abbiamo trenta giorni per opporci al nuovo progetto di Sorgenia. Otto pale in territorio di Collinas. Una di queste ad appena 750 metri dal nuraghe Genna Maria, il nuraghe di Villanovaforru, inserito dal novembre 2021 nella lista dei siti archeologici sardi candidati a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Immagino la fine della candidatura, se un ispettore Unesco la valutasse avendo davanti agli occhi una pala eolica da 200 metri. Ma indignarsi non serve a niente. Moratoria subito. Non c’è altra strada”.