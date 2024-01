Villamassargia, danneggia una porta della scuola e ruba dai distributori di alimenti: 47enne tradito dalle telecamere.

Villamassargia, denunciato ieri dai carabinieri per danneggiamento e furto aggravato un 47enne di Decimomannu, disoccupato e noto per precedenti vicende, attualmente affidato in prova ai servizi sociali. Secondo la ricostruzione dei militari l’uomo sarebbe l’autore del danneggiamento di una porta antipanico dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Villamassargia e del furto su alcuni distributori automatici di alimenti e bevande, che si trovano all’interno del plesso scolastico. Ancora una volta, a fornire un aiuto determinante ai militari sono state alcune telecamere di videosorveglianza.