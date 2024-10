Villamassargia, ancora orrore: spari contro un gattino, va operato immediatamente

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villamassargia – Ancora orrore nei confronti degli animali, gatto sparato a una zampa: mobilitazione per l’intervento chirurgico, bisogna rimuovere il proiettile. Crudeltà senza senso, forse preso come bersaglio da chi, senza, scrupoli ha sparato al giovane felino, ferendolo, gravemente. Una frattura scomposta e la necessità di estrarre dalla zampa il proiettore che lo ha colpito. La segnalazione giunge da Giusy Perra che confida nella solidarietà per curare il gatto, che non appartiene alla colonia felina del territorio.

“Occorre aiuto urgente per un gattino che è stato sparato e necessita di intervento per la riduzione della frattura scomposta e rimozione del proiettile. Ha fatto già la radiografia ed è in terapia.

Il preventivo della spesa ammonta a € 680,00.

Chi può fare una donazione mi contatti in privato” comunica la donna.