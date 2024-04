Villamar, auto contro auto sulla Provinciale: un 23enne e un 34enne feriti all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pauroso incidente a Villamar, sulla Provinciale 46, una strada non nuova a schianti tremendi. La Volkswagen Passat guidata da un operatore termoidraulico di 34 anni di Segariu si è scontrata frontalmente e violentemente contro la Mazda Cabriolet con al volante uno studente di Lunamatrona di 23 anni. L’impatto è stato fortissimo: entrambi, una volta estratti dalle lamiere, sono stati portati all’ospedale in codice rosso. Col passare delle ore i medici, dopo un primo bollettino molto preoccupante, hanno rivalutato le condizioni dei due: non sono più in pericolo di vita. Sul posto sono piombati anche i carabinieri della compagnia di Sanluri con, a supporto, i loro colleghi della stazione di Villamar, sia per identificare i guidatori sia per svolgere tutti gli accertamenti del caso e ricostruire le esatte cause che hanno determinato lo schianto, probabilmente un’invasione di corsia da parte di una delle due vetture.

Entrambe le automobili hanno riportato danni ingentissimi e sono praticamente da buttare. Ma, di contro, la Sardegna non si ritrova a piangere nuovi morti della strada.