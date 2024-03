Villacidro, Sp 60 più sicura: al via i lavori per il ripristino della segnaletica

Una arteria molto trafficata, che collega Villacidro e Samassi e che è anche snodo cruciale per raggiungere la zona industriale, l’istituto agrario e numerose aziende agricole, comprese quelle di Sanluri Stato. Teatro di numerosi sinistri, anche mortali, la sp 60 non presenta grosse difficoltà per quanto riguarda la viabilità: un tratto pressoché lineare di circa 8 chilometri che, da tempo, soffre, però, di scarsa visibilità soprattutto durante le ore notturne, causata dalla segnaletica orizzontale oramai pressoché assente. Sbiadita, quasi invisibile, costituisce un pericolo per i tanti automobilisti che percorrono la strada. Da qualche giorno gli operai sono al lavoro per tracciare le linee bianche che regolano la circolazione, nell’incrocio che porta all’istituto agrario, in località Turrighedda, è stato ripristinato anche il nuovo asfalto.