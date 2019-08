Villacidro, sfonda la porta di casa e minaccia di morte il vicino: operaio in arresto

Villacidro, giovane in manette per tentata aggressione.

Questa notte, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di P.N., 23enne di Villacidro, operaio. E’ accaduto intorno alle 2 di questa notte quando i militari sono intervenuti in via Iglesias su richiesta di un cittadino che ha segnalato un tentativo di aggressione da parte di un vicino di casa.

I carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane, che dopo aver sfondato la porta d’ingresso del vicino con una pala e dei tronchi di legno, era entrato nell’abitazione proferendo minacce di morte.

L’arrestato, dopo le formalità, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.