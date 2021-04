Villacidro, porta l’auto a fare la revisione e il meccanico trova un localizzatore Gps nascosto dietro la ruota

Ha portato l’auto in carrozzeria per fare una semplice revisione. La sorpresa non poteva essere più grande, quando, il meccanico le ha riferito di aver trovato sotto la ruota posteriore, un dispositivo GPS per il tracciamento degli spostamenti, completo di sim card per il collegamento a internet. Un apparecchio che trasmette la posizione in diretta. Ovvero chi l’ha messo l’ha fatto per seguirla, per sapere cosa fa, dove va, magari con l’obiettivo di scoprire con chi.

Il fatto è accaduto a Villacidro, protagonista della vicenda una 24enne, che ha presentato subito denuncia, non avendo prove per il momento, “contro ignoti”. La donna in realtà avrebbe dei sospetti su chi possa essere stato, ma sarà ora compito dei militari risalire all’autore del “monitoraggio illecito”. Probabilmente sarà smascherato dalla stessa scheda sim.