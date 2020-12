Villacidro piange la quinta vittima di Covid, in città 40 positivi e tante classi in quarantena

Villacidro in lacrime per la quinta vittima legata al Coronavirus dall’inizio della pandemia. Il virus, purtroppo, continua ad uccidere e, nell’ultima comunicazione dell’Ats alla sindaca Marta Cabriolu, si registra appunto una nuova croce: “Dai dati in mio possesso (comunicati dai diretti interessati), risultano 3 nuovi casi di positività. Alcuni casi legati ad una casa di riposo, vedono coinvolta anche la nostra comunità; nei prossimi giorni attendiamo numerosi esiti di tamponi dei contatti dei positivi. Purtroppo, ho avuto notizia di un nuovo decesso, avvenuto questa mattina; abbiamo un nuovo ricoverato e due guariti. Il numero degli attuali positivi sale a 40”, spiega la Cabriolu.

E il virus continua a circolare anche nelle scuole: in quella dell’infanzia di via Primo Maggio “è stata disposta la quarantena preventiva per tutte le sezioni, a seguito della comunicazione di un caso positivo accertato che ha avuto contatti in tutte le classi”. E nella scuola media 1 “oggi è stata disposta la quarantena preventiva per una classe terza, seguito della comunicazione di soggetto contatto stretto di positivo. È stata attivata dalla Regione una piattaforma che consentirà, contrariamente a quanto accaduto finora, un aggiornamento dei dati in tempo reale. Dal prossimo lunedi, si spera di poter avere a disposizione dati corretti e aggiornati”.